Produção industrial chinesa cresce 5,7% em julho

Os analistas esperavam uma descida para 5,9%, após o crescimento homólogo de 6,8% registado em junho.

Entre os três principais setores considerados no indicador, o setor manufatureiro registou a maior subida (6,2%), seguida da extração mineira (5%) e da produção e fornecimento de eletricidade, aquecimento, gás e água (3,3%).

No acumulado de 2025, a produção industrial aumentou 6,3%.

As vendas a retalho, principal indicador do consumo, cresceram 3,7% em julho, abrandando face aos 4,8% de junho.

O organismo destacou que a economia "superou um ambiente externo complexo e em mudança", mas apontou o impacto negativo de "fenómenos meteorológicos extremos" que afetaram várias regiões do país, incluindo chuvas intensas, inundações e secas.

A taxa oficial de desemprego urbano situou-se em 5,2% em julho, contra 5% no mês anterior. Já o investimento em ativos fixos aumentou 1,6% nos primeiros sete meses do ano, abaixo dos 2,8% registados até junho e inferior às previsões de 2,7%.

Por setores, o investimento no setor manufatureiro cresceu 6,2% e em infraestruturas 3,2%, enquanto o destinado à promoção imobiliária caiu 12%, refletindo a prolongada crise do setor.

As vendas comerciais de imóveis, medidas pela área de terreno, recuaram 9,2% no acumulado até julho.