Produção industrial chinesa volta a desacelerar em maio apesar da trégua com Estados Unidos

Os dados, divulgados hoje pelo Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) da China, ficaram ligeiramente abaixo das expectativas dos analistas, que previam uma desaceleração até 5,9%.

Zichun Huang, analista da consultora Capital Economics, apontou num relatório que a redução da procura externa "teve alguma responsabilidade" nesta evolução, acrescentando que "apesar da trégua comercial, a contração das vendas industriais para exportação agravou-se no mês passado".

Entre os três grandes setores em que o GNE divide este indicador, o que mais aumentou a produção em maio foi o da indústria transformadora (+6,2%), seguido do setor mineiro (+5,7%) e da produção e fornecimento de eletricidade, aquecimento, gás e água (+2,2%).

A entidade destacou ainda o crescimento na produção de bens específicos, como impressoras 3D (+40%), robôs industriais (+35,5%) e veículos elétricos (+31,7%).

No acumulado do ano, a produção industrial chinesa regista um crescimento de 6,3%.

O GNE divulgou também dados sobre as vendas a retalho, indicador-chave do consumo, que surpreenderam, ao acelerarem de 5,1% em abril para 6,4% em maio, quando os especialistas esperavam um recuo para 5%.

Para a Capital Economics, os dados do consumo foram o "ponto positivo" em maio, impulsionados não só pelo ambicioso plano de subsídios ao consumo do Governo chinês, como também pela trégua comercial com os Estados Unidos, que "reduziu a ansiedade das famílias face à guerra comercial e as encorajou a gastar".

A taxa oficial de desemprego nas zonas urbanas também apresentou um resultado positivo, ao recuar de 5,1% em abril para 5% em maio.

O crescimento do investimento em ativos fixos abrandou para 3,7% nos primeiros cinco meses de 2025, face a 4% nos primeiros três meses.

Os analistas esperavam uma desaceleração menor, para cerca de 3,9%.

O GNE indicou ainda que as vendas comerciais de imóveis, medidas pela área vendida, diminuíram 2,9% em termos homólogos até maio.