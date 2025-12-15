Produção industrial da China cresceu 4,8% em novembro

O valor ficou também aquém das previsões da maioria dos analistas, que antecipavam uma subida para cerca de 5%.

Entre os três grandes grupos analisados pelo Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) chinês, o setor mineiro foi o que registou maior crescimento em novembro (+6,3%), seguido da indústria transformadora (+4,6%) e da produção e fornecimento de eletricidade, aquecimento, gás e água (+4,3%).

No acumulado do ano, a produção industrial chinesa aumentou 6%.

O GNE divulgou também hoje outros dados relativos a novembro, como as vendas a retalho, indicador essencial do consumo, que desaceleraram bruscamente de 2,9% em outubro para 1,3%, num contexto de fraca procura interna. A expectativa do mercado era de manutenção do valor anterior.

A taxa oficial de desemprego urbano manteve-se inalterada nos 5,1%.

Já o investimento em ativos fixos agravou a queda para 2,6% no acumulado dos primeiros 11 meses do ano, 0,9 pontos percentuais abaixo da contração registada até outubro. Apesar de os analistas esperarem novo recuo, previam uma contração menor, em torno dos 2,3%.

Por setores, o investimento na indústria transformadora aumentou 1,9% até novembro, enquanto os destinados a infraestruturas caíram 1,1% e os ligados à promoção imobiliária afundaram 15,9%, refletindo a crise prolongada do setor, que se agravou nas últimas semanas. Estas quedas foram 1 e 1,2 pontos percentuais mais acentuadas, respetivamente, do que até outubro.

No mercado imobiliário, as vendas de imóveis comerciais, medidas por área, diminuíram 7,8% até novembro, agravando em um ponto percentual a queda verificada no mês anterior.

O GNE publicou também hoje o relatório sobre preços da habitação, que aponta para uma queda de 0,39% nos preços das casas novas, entre outubro e novembro, nas 70 principais cidades chinesas, marcando o 30.º mês consecutivo de descidas.