Produção industrial recua 1,7% na zona euro e 2,0% na UE em 2024

No mês de dezembro de 2024, o indicador desceu 2,0% na zona euro e 1,7% na UE na variação homóloga, e, respetivamente, 1,1% e 0,8% na comparação com novembro, tendo Portugal registado a segunda maior quebra em cadeia (-4,4%) entre os Estados-membros.

Na comparação com dezembro de 2023, os maiores recuos na produção industrial foram registados na Áustria (-9,5%), Itália (-7,1%) e Hungria (-6,4%), enquanto os principais aumentos se observaram em Malta (14,4%), na Irlanda (10,1%) e na Lituânia (7,6%).

Já as maiores descidas mensais foram registadas na Bélgica (-6,8%), em Portugal (-4,4%) e na Áustria (-3,3%) e as mais importantes subidas na Irlanda (8,2%), no Luxemburgo (6,7%) e na Croácia (6,3%).

Para além do recuo de 4,4% em cadeia, Portugal apresentou ainda uma quebra homóloga de 5,6% da produção industrial, em dezembro.