Produção na construção cresce 1,7% em junho na zona euro e 1,9% na UE

De acordo com os dados do serviço de estatísticas europeu, o indicador teve um comportamento oposto na variação em cadeia, em junho face a maio, ao recuar 0,8% na área do euro e 0,5% na UE.

Entre os Estados-membros para os quais há dados disponíveis, as maiores subidas homólogas da produção na construção registaram-se em Espanha (+31,4%), República Checa (+14,0%) e Eslováquia (+9,8%).

Já os maiores decréscimos observaram-se em França (-5,1%), Áustria (-5,0%), Alemanha (-2,5%) e Suécia (-0,3%).

Em cadeia, face a maio, as maiores quebras do indicador ocorreram em Espanha (-5,6%), Hungria (-5,3%) e Eslovénia (-3,7%), enquanto as maiores subidas se registaram na Eslováquia (+5,3%), Roménia (+4,5%) e Polónia (+3,2%).

Portugal registou um aumento homólogo de 1,8% e uma evolução mensal de 1,3%.