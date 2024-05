Produção pesqueira em Moçambique cresceu quase 25% até março

Segundo os dados do Governo, trata-se de 20,5% do total da meta de 522.671 toneladas, entre pesca e aquacultura, definidas para todo o ano de 2024.

A aquacultura industrial foi a que mais cresceu de janeiro a março, mais do que duplicando o volume face ao mesmo período de 2023, para 1.596 toneladas, 31,6% da meta para todo o ano de 2024.

O relatório da execução orçamental do primeiro trimestre destaca que na aquacultura industrial "há uma iniciativa de produção de algas marinhas na província de Nampula, que contribuiu no período em análise com 60 toneladas".

"O caranguejo vivo e a lagosta viva, capturado nas águas marítimas e mantido nos estabelecimentos de produção para a exportação, contribuíram na produção aquícola com 621 toneladas e três toneladas respetivamente, o que proporcionou um desempenho positivo neste subsetor", lê-se.

Já aquacultura em pequena escala caiu 7,1%, para 588 toneladas.

Em termos de volume, a pesca artesanal continuou a liderar, com 101.056 toneladas, um aumento homólogo de 23,8%, com a província da Zambézia, no centro, a liderar (26% do total), seguindo-se a pesca industrial e semi-industrial, com 3.837 toneladas, um crescimento face a 2023 de 19,2%.

A produção pesqueira em Moçambique chegou a 496.373 toneladas em 2023, um crescimento de 9% num ano e acima das metas definidas, de acordo com um relatório da execução orçamental de janeiro a dezembro noticiado anteriormente pela Lusa.

A pesca artesanal liderou de forma destacada, com 466.491 toneladas em 2023, um aumento de 7,8%, seguida da pesca comercial (industrial e semi-industrial), com 20.230 toneladas e um aumento de 16,4%, enquanto a produção de aquacultura cresceu 73,1%, para 9.553 toneladas.

Na pesca comercial, o camarão liderou entre a produção do ano passado, com 3.041 toneladas, um aumento de 18,7% tendo em conta as capturas de 2022.

Já a atividade de aquicultura em Moçambique é desenvolvida a nível industrial e em pequena escala, produzindo, além de vários tipos de peixe, camarão, caranguejo e lagosta, sobretudo nas províncias de Tete, Gaza e Maputo.

Apesar deste desempenho, a produção foi afetada em 2023 por "chuvas excessivas que causaram inundações" em Maputo, bem como pela passagem do ciclone Freddy por duas vezes, a primeira na zona sul, particularmente na província de Inhambane e, posteriormente, na zona centro e norte do país, com maior incidência para a província da Zambézia.