Produto Interno Bruto diminui 7,6% em 2020

A contração registada em 2020 “é a mais intensa da atual série de Contas Nacionais, refletindo os efeitos marcadamente adversos da pandemia COVID-19 na atividade económica”, refere o INE.





É a maior recessão registada em Democracia.





A Comissão Europeia e o Conselho de Finanças Públicas esperavam uma queda de 9,3% do PIB, estando o Fundo Monetário Internacional mais pessimista, apontando para uma diminuição de 10,0%.







O resultado é também mais positivo do que as previsões das organizações mais otimistas. Banco de Portugal (BdP) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) apontaram para uma queda do PIB de 8,1% e 8,4%.





A procura interna apresentou um expressivo contributo negativo para a variação anual do PIB, após ter sido positivo em 2019, devido, sobretudo, à contração do consumo privado.



As exportações tiveram "reduções intensas", tal como as importações de bens e serviços. De destacar para as contas do ano, uma "diminuição sem precedentes" das exportações de turismo.







PIB diminui 5,9% no quarto trimestre

O INE apresentou ainda as contas relativas ao quarto trimestre de 2020.

O INE apresentou ainda as contas relativas ao quarto trimestre de 2020.





O Produto Interno Bruto registou uma variação homóloga de -5,9% nesse período (-5,7% no trimestre anterior). “O contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB foi menos negativo que o observado no 3º trimestre, refletindo, em larga medida, a diminuição menos intensa do investimento, apesar da redução mais pronunciada do consumo privado”, refere o INE.



A procura externa líquida apresentou um contributo mais negativo no quarto trimestre, verificando-se uma contração mais intensa das Exportações de Bens e Serviços que a observada nas Importações de Bens e Serviços.



Comparativamente com o terceiro trimestre de 2020, o PIB aumentou 0,4% em volume, após as fortes variações de sinal oposto nos trimestres anteriores (-13,9% e +13,3% no segundo e terceiro trimestres, respetivamente).







Os resultados detalhados das Contas Nacionais Trimestrais do quarto trimestre de 2020 serão divulgados no próximo dia 26 de fevereiro.