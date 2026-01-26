Produtor chinês de bebidas Eastroc entrará na bolsa de Hong Kong por mil milhões de euros
A produtora chinesa de bebidas energéticas Eastroc Beverage Group pretende angariar cerca de 1,3 mil milhões de dólares (1.000 milhões de euros) com uma oferta pública inicial na Bolsa de Valores de Hong Kong.
De acordo com um comunicado da empresa, a oferta é composta por cerca de 40,9 milhões de ações a um preço unitário de 248 dólares de Hong Kong (26,8 euros), o que se traduziria numa arrecadação total de cerca de 10.141 milhões de dólares de Hong Kong (1.097 milhões de euros).
Este preço representa um desconto de 12,6% em relação à sua última cotação na Bolsa de Valores de Xangai, principal praça financeira do continente chinês, onde está cotada desde 2021, e situaria a sua avaliação bolsista total em cerca de 21 mil milhões de dólares (17,7 mil milhões de euros).
A estreia da Eastroc, com sede em Shenzhen, no sudeste do país, e também fabricante de bebidas para desportistas e outros refrigerantes, como chás e sumos, está marcada para o próximo dia 03 de fevereiro.
A empresa destinará os recursos arrecadados para reforçar a produção e atualizar as suas cadeias de abastecimento, construção da marca, expansão tanto a nível doméstico como internacional ou para possíveis investimentos e aquisições.
Em 2024, a Eastroc obteve um lucro líquido equivalente a cerca de 473 milhões de dólares (398 milhões de euros), e espera-se que o valor aumente para cerca de 645 milhões de dólares (543 mil milhões de euros) nas contas do exercício de 2025.
A Bolsa de Valores de Hong Kong está assim a caminho de registar o melhor mês de janeiro da sua história, impulsionado principalmente pela entrada em bolsa de empresas chinesas do setor da inteligência artificial, e já depois de se ter tornado líder mundial em ofertas públicas iniciais, com a listagem de 119 empresas.