Produtora de bananas no Panamá despede milhares de trabalhadores em greve

"Após o abandono injustificado do trabalho nas nossas explorações agrícolas e centros de operações desde 28 de abril, que se mantém até esta data, procedemos ao despedimento de todos os nossos trabalhadores diários", afirmou a empresa.

O comunicado da empresa, divulgado na quinta-feira, não revelou o número de funcionários que serão despedidos.

Uma fonte que pediu para não ser identificada disse à agência de notícias EFE que quase cinco mil trabalhadores serão afetados.

"Até à data, as nossas explorações foram completamente abandonadas durante 24 dias, resultando em perdas superiores a pelo menos 75 milhões de dólares (66,4 milhões de euros) e danos irreversíveis na produção", lamentou a Chiquita Panamá.

Na quinta-feira, o presidente do Panamá, José Raúl Mulino, tinha exigido o fim da greve, que descreveu como ilegal, até ao meio-dia (18h00 de quinta-feira em Lisboa).

Estes sindicatos aderiram a uma greve, liderada por trabalhadores da construção civil e professores contra uma série de iniciativas do governo, especialmente uma reforma da segurança social, que consideram prejudicial às suas pensões.

Há mais de dez dias que uma delegação governamental, liderada pelos ministros do Trabalho e do Comércio, mantinham negociações com o sindicato dos trabalhadores da banana.