Produtores de uva de mesa e kiwi portugueses já podem exportar para a Costa Rica

"Esta conquista representa mais um contributo para o reforço do crescimento e da diversificação das exportações de fruta portuguesas, sendo dado mais um passo na prossecução dos objetivos do Governo no âmbito do apoio e do incentivo à internacionalização das empresas e dos produtos portugueses", defendeu, citada em comunicado, a ministra da Agricultura.

Além da uva de mesa e do kiwi, os produtores portugueses já exportam para a Costa Rica peras, maçãs e citrinos.

Atualmente, podem ser exportados 238 produtos para 58 destinos.

"Nesta legislatura, já foram abertos três novos mercados e temos ainda em vista a abertura de mercado para a exportação de quase 300 novos produtos. Estamos a trabalhar nestas oportunidades, conscientes da importância de conquistas como a que anunciamos hoje", sublinhou Maria do Céu Albuquerque, citada no comunicado.

Segundo a governante, o aumento das exportações reflete o "dinamismo do setor" e "representa um contributo importante para o crescimento" da economia.

O executivo pretende continuar a reforçar esse contributo, estando consciente do papel da agricultura "na produção de riqueza, na criação de emprego, na promoção" dos produtos, "no combate às desigualdades, na garantia de um desenvolvimento coeso do território, no aumento das oportunidades e na valorização das pessoas".

Concluídos os processos de análise de risco de pragas, conduzidos pela autoridade fitossanitária da Costa Rica, em colaboração com a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), estão garantidas as condições necessárias à exportação.

Assim, as empresas interessadas neste mercado deverão entrar em contacto com as Direções Regionais de Agricultura e Pescas para o cumprimento da inspeção fitossanitária.