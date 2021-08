Produtores entregam "caixão em cartão" em frente grandes superfícies

Mais de uma centena de tratores circularam esta manhã entre Ribeirão e o centro da Trofa, no distrito do Porto, em protesto, contra o preço do leite. A Associação de Produtores de leite de Portugal diz que há vinte anos que os valores que recebem não são atualizados e que estão a trabalhar com margens negativas.