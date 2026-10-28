Professora nos Açores saltou de ilha em ilha até efetivar e agora não consegue pagar casa

Professora nos Açores saltou de ilha em ilha até efetivar e agora não consegue pagar casa

A falta de habitação é um problema transversal ao continente e ilhas. Prova dessa realidade é a vida de uma professora de 42 anos que vive agora em São Miguel e que, depois de dez anos a percorrer as nove ilhas, ficou finalmente efetiva, mas não consegue uma casa a preços aceitáveis.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Nuno Patrício - RTP

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A professora diz que não falta construção nos Açores mas é toda virada para o mercado de luxo. Quanto ao arrendamento, os preços são inacessíveis para a população trabalhadora.
Dulce Vieira – RTP Antena 1

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