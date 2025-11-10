Programa Conecta prevê 1.000 estágios e 800 jovens no mercado de trabalho moçambicano

"O programa está focado em setores estratégicos e abrange `províncias chave`, como Cabo Delgado, Nampula e Tete, onde concentra a maior parte das ligações económicas com grandes empreendimentos. O projeto desenvolve intervenções específicas para regiões vulneráveis, com foco na estabilização e criação de oportunidades, entre outros", lê-se num documento de execução orçamental deste mês, do Ministério das Finanças.

O Projeto de Ligações Económicas para Diversificação - Conecta Negócios, descreve ainda o documento, representa uma "iniciativa estruturante", com um orçamento de 100 milhões de dólares (86,3 milhões de euros), financiado pelo Banco Mundial e implementado pelas Agências de Desenvolvimento do Vale do Zambeze (AdVZ) e de Desenvolvimento Integrado do Norte (ADIN), para "fortalecer o desempenho das Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME), em Moçambique através de ligações económicas e acesso a mercados".

"Está em curso o concurso para contratação do provedor de serviço, que irá implementar um programa de capacitação profissional e estágios remunerados. A perspetiva é de promover mais de 1.000 estágios para jovens e integrar pelo menos 800 jovens no mercado de trabalho formal", refere o documento.

Acrescenta que "foi igualmente lançada uma nova janela de financiamento" de dois milhões de dólares (1,7 milhões de euros), em colaboração com o Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração (FCID), especificamente, para 60 Micro e Pequenas Empresas em Cabo Delgado e Niassa.

"Esta nova janela tem um potencial de criação de até 600 empregos diretos, além de gerar impactos multiplicadores no Agronegócio, Turismo Comunitário e Serviços", explica o Ministério das Finanças.