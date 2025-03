Programa de remodelações do Pingo Doce deverá abranger este ano 50 lojas

Em Portugal, "apesar da subida do salário mínimo de 6,1% poder vir a contribuir para o aumento do consumo, persiste um contexto de consumo alimentar muito orientado para as promoções", refere o grupo liderado por Pedro Soares dos Santos, no comunicado de divulgação dos resultados de 2024.

O Pingo Doce, "que tem contado com o sucesso do conceito de loja All About Food, prosseguirá com o seu programa de remodelações, que deverá abranger 50 lojas em 2025", adianta o grupo, que "prevê ainda inaugurar 10 novas localizações".

Já o Recheio "manter-se-á focado em ter as melhores ofertas para cada um dos seus segmentos de clientes, avançando no seu programa de remodelação de lojas que continua a elevar a proposta de valor para o canal HoReCa [Hotéis, Restaurantes e Cafés], enquanto a rede de parcerias Amanhecer, que já conta com mais de 700 localizações, continuará a crescer".

A Jerónimo Martins está presente em Portugal, Colômbia, Polónia e, desde início deste mês, na Eslováquia, através da insígnia polaca Biedronka.

O lucro da Jerónimo Martins caiu 20,8% no ano passado, face a 2023, para 599 milhões de euros. Em igual período, as vendas subiram 9,3% para 33.464 milhões de euros e o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) subiu 2,9% para 2.232 milhões de euros.