Programa E-Lar para substituição de equipamentos a gás esgotado após 40 mil candidaturas

"Devido à elevada adesão ao programa E-Lar que, em seis dias, teve cerca de 40 mil candidaturas, encontra-se esgotada a dotação prevista para este aviso, no total de 30 milhões de euros", lê-se na página do Fundo Ambiental na Internet.

Por esse motivo, Ministério do Ambiente e Energia indica que "encerrou o período de submissão de candidaturas".

O programa esteve em destaque no `site` do Fundo Ambiental, do Ministério do Ambiente e Energia, e as candidaturas abriram em 30 de setembro, tendo encerrado no domingo.

O E-Lar destina-se a melhorar o conforto térmico das habitações e apoiar famílias na compra de equipamentos eficientes e na eletrificação de consumos de energia.

O programa destina-se também a incentivar a substituição de equipamentos antigos por equipamentos novos de menor consumo, e acelerar a eletrificação de consumos substituindo equipamentos a gás por elétricos.

Os apoios destinam-se, por exemplo, a placas elétricas de indução e convencionais, fornos elétricos ou termoacumulador elétricos. As pessoas que se candidatam e cuja candidatura é aprovada recebem um "voucher" de apoio à operação.

Na passada sexta-feira, o Governo anunciou que vai apresentar uma proposta à estrutura de missão do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e a Bruxelas, para reforçar o programa E-Lar.

O executivo tem um montante total de 100 milhões de euros para combater a pobreza energética, 60 milhões dos quais que estão destinados, por exemplo, a obras. Tendo em conta que o PRR termina em 2026, a ministra vai propor a transferência de parte desta verba para os eletrodomésticos.