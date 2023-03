"Programa Mais Habitação". Conselho de Ministros aprova duas medidas

O Governo prepara-se para aprovar duas medidas-chave do pacote de apoios à habitação. São dois decretos-lei. Um define as regras para o apoio extraordinário ao arrendamento. O outro estabelece os critérios para ter acesso à bonificação dos juros no crédito à habitação. As restantes medidas só deverão ser aprovadas no fim deste mês.