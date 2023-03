Programa Mar 2030 com mais de 539 ME distribuídos por quatro prioridades

"O programa conta com um pacote financeiro de mais de 539 milhões de euros, uma despesa pública superior aos 504 milhões de euros programados no Mar 2020", indicou, em comunicado, o Ministério da Agricultura e da Alimentação.

O programa foi hoje apresentado, no âmbito da iniciativa "Governo + Próximo", pelas ministras da Agricultura, Maria do Céu Antunes, e da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

Da dotação total, 257,9 milhões de euros destinam-se ao fomento das pescas sustentáveis e da restauração e conservação dos recursos biológicos e aquáticos, 200,7 milhões de euros ao fomento de atividades de aquicultura sustentáveis e da transformação e comercialização dos produtos da pesca e da aquicultura, 48,2 milhões de euros à promoção de uma economia azul sustentável e sete milhões de euros ao reforço da governação internacional dos oceanos e promoção de mares e oceanos "seguros, protegidos, limpos e geridos de forma sustentável".

Somam-se ainda 25,9 milhões de euros para a gestão, monitorização e avaliação do programa.

"Portugal é o único Estado-membro da União que mantém a dotação do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas e da Aquicultura (FEAMPA) em cerca de 392,5 milhões de euros", destacou o executivo.

No âmbito do acordo de parceria, foi também aceite a transferência da dotação do Fundo de Coesão (14 milhões de euros) para o FEAMPA.