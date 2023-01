Programa Regressar alargado a emigrantes desempregados

O Governo vai alargar o Programa Regressar a emigrantes desempregados. As novidades foram apresentadas, na sexta-feira, em Paris pelo secretário de Estado do Trabalho. Miguel Fontes realçou, também, a urgência de melhorar as condições de trabalho e os salários em Portugal para que o país se torne mais atrativo.