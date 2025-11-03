Projeto de Código de Contratos Públicos e nova lei do Tribunal de Contas prontos em janeiro

Gonçalo Matias está a ser ouvido no parlamento, em audição conjunta nas comissões parlamentares da Reforma do Estado e Poder Local e do Orçamento, Finanças e Administração Pública, no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026).

"O projeto de Código de Contratos Públicos, da nova lei do Tribunal de Contas e de alteração ao Código de Procedimento Administrativo estarão prontos em janeiro", afirmou o governante.

Ou seja, "darão entrada no parlamento em janeiro", acrescentou.