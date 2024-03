Projeto de decisão da Concorrência chumba compra da Nowo pela Vodafone

O jornal `online` Eco tinha avançado hoje que a Concorrência tinha chumbado a venda da Nowo à Vodafone Portugal, num processo que já dura há ano e meio, desde 30 de setembro de 2022.

Contactada pela Lusa, fonte oficial da Concorrência "confirma que emitiu um projeto de decisão no sentido de oposição à operação".

E explica que a "adquirente [Vodafone Portugal], embora tenha apresentado vários pacotes de compromissos, falhou em demonstrar que esta aquisição não teria impacto negativo na concorrência".

Aliás, "as preocupações da AdC com a operação prendem-se com a pressão concorrencial que a Nowo atualmente exerce no mercado nacional das telecomunicações e que deixaria de exercer caso fosse adquirida pela Vodafone", argumenta a entidade reguladora.

"O modelo de simulação da AdC para esta aquisição demonstra que a operação poderia levar inclusivamente a aumentos dos preços nas tarifas praticadas pelas operadoras nos serviços móveis e nos fixos", refere.

E acrescenta "quanto às alegações de que se a Vodafone não adquirir a Nowo, tal elimina um concorrente no mercado, a AdC discorda porque os ativos da Nowo, nomeadamente a sua base de clientes, pode servir para alavancar a entrada de outros operadores no mercado".