Projeto de reflorestação da Serra do Açor afetado em 100 hectares por fogo de agosto

Iniciado em 2020, o projeto pretende revitalizar uma área de 2.500 hectares (25 km2), constituída sobretudo por terrenos baldios percorridos pelo grande e devastador incêndio de 2017 e por fogos florestais anteriores.

"O projeto Floresta da Serra do Açor foi afetado em cerca de 100 hectares da área plantada, mas continua a representar a resiliência do nosso território e a esperança de um futuro mais verde", salientou Luís Paulo Costa.

Financiado em cinco milhões de euros pelo grupo Jerónimo Martins, envolve as Assembleias de Compartes do concelho, proprietários de terrenos baldios, o município de Arganil e a Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC).

"O projeto vai continuar e já decidimos que, na próxima época de plantação, vamos avançar com a rearborização da área afetada", garantiu o presidente do município de Arganil, salientando que, do ponto de vista emocional, a situação "foi um abanão grande".

Segundo o autarca, as estruturas da Jerónimo Martins e da ESAC visitaram as plantações logo após o incêndio, tendo ficado decidido avançar-se com a replantação da área afetada.

"Algumas espécies podem ainda regenerar naturalmente, graças às boas práticas de controlo da vegetação realizadas entre novembro e março. Continuaremos a trabalhar e a manter esta forma de intervenção e gestão, essencial para garantir a regeneração e a sustentabilidade da floresta", frisou.

O projeto decorre numa perspetiva de longo prazo, num horizonte temporal de 40 anos.

A recuperação da floresta da Serra do Açor, que em agosto voltou a ser flagelada, está pensada de forma que sejam também criadas novas fontes de rendimento para as populações locais, enquanto a biodiversidade é preservada.

"Temos dedicado muito a este projeto e feito tudo de acordo com as boas práticas", sublinhou Luís Paulo Costa, que aponta para um total de 1,4 milhões de árvores já plantadas até à data, no âmbito do projeto.

O incêndio do Piódão, no interior do distrito de Coimbra, que deflagrou no dia 13 de agosto, consumiu cerca de 11.800 hectares no concelho de Arganil, correspondendo a quase 40% da sua área total.

O fogo afetou também os concelhos de Pampilhosa da Serra e Oliveira do Hospital (distrito de Coimbra), Seia (Guarda) e Castelo Branco, Fundão e Covilhã (Castelo Branco).

Apresenta ainda a maior área ardida de sempre em Portugal, com 64 mil hectares consumidos, segundo o relatório provisório do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF).