Projeto em rede aposta na observação de aves para promover turismo de natureza na região Centro

"Com o objetivo de valorizar o potencial turístico da observação de aves na região Centro de Portugal, vai dinamizar um trabalho em rede que envolve os territórios do Vale do Côa, Serra da Malcata, Serra da Estrela, Paul do Boquilobo, Serras D`Aire e Candeeiros, Mata do Bussaco, Serra da Lousã, Vouga-Caramulo, Serra da Gardunha e Geopark Naturtejo", explicou a Destinature, em comunicado enviado à agência Lusa.

De acordo com a informação, o projeto tem a denominação "iNature Birwatching" e representa um investimento global de 427 mil euros, sendo comparticipado em 70% no âmbito de uma candidatura aprovada pelo programa Valorizar, promovido pelo Turismo de Portugal.

A decorrer até agosto de 2023, o "iNature Birwatching" prevê o desenvolvimento de uma rede de estruturas de observação, assim como a produção de conteúdos e soluções de interpretação.

"Estas propostas de visitação serão ativadas através de um calendário de animação de forte natureza pedagógica, com saídas de campo e sessões de anilhagem [de aves]", é referido.

Segundo a informação, está igualmente prevista a criação de um programa de formação de guias, "com o objetivo de capacitar os operadores para aquele produto turístico de grande relevância económica e com grande potencial de contribuir para a sustentabilidade do setor e dos territórios".

A comunicação e promoção vão assentar na representação em feiras setoriais dedicadas ao turismo ornitológico, na organização de "fam-trips" [viagens de promoção] e "press-trips" [viagens para órgãos de comunicação social], além de um plano de meios que aposta de forma objetiva na comunicação digital.

A Agência para o Desenvolvimento do Turismo de Natureza tem sede no Fundão, distrito de Castelo Branco, e é uma entidade privada sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento sustentável do turismo de natureza nas áreas classificadas e a valorização económica integrada do património natural e paisagístico.

Representa uma plataforma de cooperação regional, de natureza supramunicipal e teve origem na Estratégia de Eficiência Coletiva PROVERE iNature - turismo sustentável em áreas classificadas, da qual é atualmente a entidade líder de consórcio que integra uma rede de parceiros de 12 áreas naturais classificadas na região Centro.