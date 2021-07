Projeto quer dar a conhecer a Serra da Estrela em passeios de bicicleta elétrica

Com a denominação "Estrela E-Bike Center", a ideia surge da vontade de "partilhar com os outros uma serra por vezes desconhecida, percorrendo caminhos fora de estrada que permitem ficar a conhecer o relevo, a flora, a fauna, a vida das populações e a diversidade do clima", referem os promotores em nota de imprensa hoje enviada à agência Lusa.

O projeto contará com um espaço na Pousada da Juventude da Serra da Estrela, onde os participantes e clientes possam guardar as bicicletas elétricas, carregar as baterias e fazer manutenção.

"Numa fase inicial, o Estrela E-Bike Center pretende ser um espaço para organizar e receber os clientes que participem nos eventos, mas existe também o projeto de criação de uma loja com a venda de bicicletas elétricas e equipamento, como ainda o aluguer inserido na animação das Penhas da Saúde e de todas as unidades hoteleiras da Serra da Estrela que queiram recorrer aos seus serviços", é referido.

A primeira ação será realizada nos dias 18 e 19 de setembro, com partida e chegada nas instalações do Estrela E-Bike Center nas Penhas da Saúde e uso exclusivo de bicicletas elétricas de BTT.

O passeio contará com duas etapas, que vão percorrer o percurso que liga as zonas de Manteigas e Unhais da Serra (Covilhã), passando por matas, vales, lagoas, covões e cântaros.

"Um passeio de dificuldade média-alta para aventureiros, apreciadores da Natureza e da superação, mas também para quem queira conhecer mais sobre o ecossistema da Serra da Estrela. Uma verdadeira aventura com mobilidade sustentável", promete a organização.

Segundo a informação, o valor de inscrição é de 80 euros e inclui guias, almoços e jantares, entrada no Centro de Interpretação do Vale de Manteigas, com a possibilidade de os participantes escolherem ainda a hipótese de ficarem ou não alojados na Pousada da Juventude da Serra da Estrela, para o qual existe também uma modalidade com preços especiais. Para os seis primeiros inscritos, que não tenham bicicleta elétrica, o Estrela E-Bike Center vai disponibilizar unidades por um preço simbólico de 20 euros para os dois dias.