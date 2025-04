Projetos de investigação de 750 mil euros liderados pelo Politécnico da Guarda foram aprovados

Os trabalhos envolvem um financiamento total de 750 mil euros, dos quais 448 mil euros são para as equipas de investigação que estudam a prevenção do declínio cognitivo de idosos, o uso de frutos vermelhos para a prevenção cardiovascular e o desenvolvimento de um `penso inteligente` para o controlo e tratamento de feridas crónicas.

Para o presidente do IPG, Joaquim Brigas, estes apoios da FCT acrescentam "cerca de meio milhão de euros às linhas de investigação que o Politécnico da Guarda já está a levar a cabo".

O responsável referia-se aos quatro centros de investigação em que o Politécnico da Guarda participa e que foram classificados com "Muito Bom" pela FCT - um dos quais criado de raiz na Guarda só com investigadores próprios -, que asseguraram um financiamento global superior a 2,5 milhões de euros.

"O Politécnico da Guarda continua a somar projetos de I&D aprovados no âmbito da política científica que implementou nos últimos anos, quer nos projetos europeus que integra ou lidera, quer nas candidaturas à Fundação para a Ciência e Tecnologia", realçou Joaquim Brigas, numa nota enviada à agência Lusa.

O projeto `Idosos Beira Interior - Guarda: biomarcadores imunológicos da cognição` estuda a prevenção do declínio cognitivo de idosos com mais de 65 anos, numa parceria com a Universidade da Beira Interior (UBI), sediada na cidade vizinha da Covilhã, no distrito de Castelo Branco.

Os investigadores obtiveram 212.387 euros da FCT, cabendo 191.127 euros ao IPG e 21.260 à UBI, para se "encontrar novas estratégias para a prevenção e gestão deste problema de saúde pública em rápido crescimento".

Segundo a investigadora responsável, Elsa Cardoso, o objetivo "é a deteção de novos marcadores imunológicos do declínio cognitivo associado ao envelhecimento".

Também a ser desenvolvido com a UBI, o projeto `Red4Cardio - Formulações naturais seguras, saudáveis e sustentáveis à base de frutos vermelhos para a prevenção de doenças cardiovasculares` pretende desenvolver novas bebidas à base de frutos vermelhos e seus subprodutos com potencial antioxidante.

Este trabalho assegurou um financiamento de 212.387 euros, dos quais 128.666 euros para o IPG e 83.721 para a Universidade da Beira Interior.

"O Red4Cardio visa o desenvolvimento de formulações de origem natural, à base de frutos vermelhos, com o intuito de prevenir as doenças cardiovasculares", explicou Luís Silva, coordenador desta investigação, que inclui ensaios in vitro, in vivo e clínicos para aferir estes benefícios.

Por último, o projeto `MuSSHeal - Penso multirresponsivo para o controlo e tratamento de feridas crónicas` está a desenvolver novos biomateriais inovadores para o tratamento destas feridas.

A ideia é criar um `penso inteligente` capaz de "monitorizar e estimular o processo de cicatrização de feridas", recorrendo a materiais eletroativos numa abordagem "económica e ambientalmente sustentável", adianta Sónia Miguel, coordenadora da investigação.

O projeto garantiu um apoio de 212.167 euros, dos quais o IPG recebeu 128.152 euros e a Universidade do Minho 84.015 euros.

"Nestes três consórcios, o IPG é o principal beneficiário das verbas europeias do Compete 2030, recebendo 70% dos 637 mil euros de incentivos concedidos", destaca o Politécnico.