Proposta de novo governador do BdP foi concertada com primeiro-ministro

"Álvaro Santos Pereira foi uma escolha do Governo, também minha, aliás, foi concertado entre mim e o senhor primeiro-ministro, é a nossa escolha, é um excelente economista, é um economista com credibilidade internacional, com experiência em gestão de grandes organizações", disse Miranda Sarmento à chegada ao EurAfrican Fórum 2025, em Cascais.

Em declarações aos jornalistas, o governante assinalou que foi uma escolha a dois, que foi levada a Conselho de Ministros, onde a indigitação foi aprovada.

O ministro das Finanças recordou a experiência de Álvaro Santos Pereira, destacando as passagens pelo governo "talvez no momento mais difícil da democracia portuguesa", entre 2011 e 2013, e pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), onde estava desde 2014.

A decisão do Governo foi anunciada na quinta-feira pelo ministro dos Assuntos da Presidência, António Leitão Amaro, em conferência de imprensa, no final do Conselho de Ministros.

Álvaro Santos Pereira foi ministro da Economia e do Emprego de 2011 a 2013, no governo de Pedro Passos Coelho (PSD/CDS-PP), e desempenhou até agora as funções de economista-chefe da OCDE.