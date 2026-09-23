Proposta de Orçamento do Estado debatida na generalidade em 27 e 28 de outubro, votação final em 24 novembro

Este calendário, proposto pelo Governo à Comissão de Orçamento e Finanças, foi esta quarta-feira aprovado em conferência de líderes parlamentares.

Por lei, a proposta de Orçamento do Estado do Governo tem de entrar formalmente na Assembleia da República até 10 de outubro. Mas este ano, sendo 10 de outubro um sábado, o prazo estende-se até 12 de outubro, a segunda-feira seguinte.