Proposta única para compra da Cateringpor era a esperada diz CEO

"Ficaríamos muito surpreendidos se houvesse mais que uma proposta, porque aquela que veio é do acionista nosso parceiro, que tem direito de preferência sobre todos os outros", disse Luís Rodrigues aos jornalistas à margem da apresentação do plano estratégico para 2026 na Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL).

"Portanto, aconteceu aquilo que estávamos à espera e é um processo perfeitamente natural", reforçou, acrescentando que a proposta do acionista Gate Group "está a ser avaliada pelo júri".

No início do ano, a TAP lançou um concurso público para a venda de 51% da Cateringpor, com um preço-base de 9,57 milhões de euros, no âmbito das obrigações previstas no plano de reestruturação acordado com a Comissão Europeia, o qual foi prolongado até ao primeiro semestre deste.

A Cateringpor é detida em 51% pela TAP e o restante capital pertence ao grupo suíço Gate Group.

A Lusa questionou a Gate Group sobre a proposta à compra da Cateringpor, mas o grupo recusou comentar o processo em curso.

Questionado sobre o reembolso a Bruxelas de 24,99 milhões de euros das ajudas estatais à reestruturação da TAP, no seguimento do atraso na venda da Cateringpor e da Spdh, tendo o plano sido estendido até ao final do primeiro semestre, Luís Rodrigues comentou apenas que foi algo acordado entre o Estado português e Bruxelas e que o montante será devolvido até a essa data.