Proprietários classificam programa "Arrendamento Acessível" um falhanço

Mas segundo dados avançados à Antena 1, pelo Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, foram celebrados pouco mais de mil contratos de arrendamento acessível, em todo o país, desde a entrada em vigor deste programa.Menezes Leitão, da Associação Lisbonense de Proprietários, não tem dúvidas de que o arrendamento acessível não está a ter sucesso.Quanto ao pacote Mais Habitação, os proprietários consideram contra-producentes as medidas criadas pelo Governo.Menezes Leitão avisa que a crise no sector vai ainda aumentar, porque são cada vez menos os proprietários no mercado de arrendamento.As críticas da Associação Lisbonense de Proprietários, no dia em que o pacote Mais Habitação regressa ao Parlamento, depois do veto de Marcelo Rebelo de Sousa.Também hoje, o Conselho de ministros vai aprovar novas medidas, para aliviar o orçamento de quem está a pagar a casa ao banco.Uma das medidas é o adiamento por 2 anos, de 30 por cento do valor correspondente aos juros.