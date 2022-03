Prova dos Factos. As ligações de milionários russos a empresas portuguesas

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal está a investigar a comunidade judaica do Porto, que foi fundamental na atribuição da nacionalidade portuguesa a Abramovich. O caso do multimilionário russo não é o único em investigação. A Prova dos Factos sabe que foram abertos vários inquéritos por suspeitas relacionadas com esta comunidade na certificação de descendentes de judeus sefarditas. Nesta investigação A Prova dos Factos revela ainda as ligações de milionários russos com participação em empresas portuguesas.