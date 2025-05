Proveitos do alojamento turístico crescem 4,8% no 1.º trimestre para 956 ME

De acordo com as estatísticas da atividade turísticas publicadas pelo INE, de janeiro a março os proveitos totais (resultantes de toda a atividade do estabelecimento hoteleiro) atingiram 956,0 milhões de euros e os relativos a aposento (apenas referentes às dormidas) totalizaram 699,5 milhões de euros, o que se traduziu em acréscimos homólogos de 4,8% e 4,3%, respetivamente (+11,7% e +12,1% no trimestre anterior).

"No primeiro trimestre de 2025, foi retomada a trajetória de abrandamento do crescimento dos proveitos iniciada no primeiro trimestre de 2024 e que apenas foi interrompida no quarto trimestre do ano anterior", nota o instituto estatístico.