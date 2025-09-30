Proveitos do alojamento turístico crescem 7,9% até agosto para 4.893 milhões de euros
O alojamento turístico gerou 4.893 milhões de euros de proveitos totais nos primeiros oito meses do ano, mais 7,9% que no mesmo período do ano passado, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), hoje divulgados.
Segundo as estatísticas rápidas da atividade turística, os estabelecimentos de alojamento turístico nacionais somaram 56,5 milhões de dormidas entre janeiro e agosto, numa subida homóloga de 2,4%.
Já os proveitos de aposento avançaram 7,7% no mesmo período, para 3.779,1 milhões de euros.
Numa análise apenas ao mês de agosto, o setor do alojamento turístico registou 3,8 milhões de hóspedes (+0,9%) e 10,7 milhões de dormidas (+1,1%), produzindo 1.011,3 milhões de euros em proveitos totais (+6,5%) e 809,6 milhões de euros em proveitos de aposento (+5,5%).
O Algarve foi a região que mais contribuiu para a globalidade dos proveitos (36,3% dos proveitos totais e 36,1% dos proveitos de aposento), seguida da Grande Lisboa (19,8% e 20,2%, respetivamente) e do Norte (14,4% e 14,5%, pela mesma ordem).
Os aumentos mais expressivos de proveitos ocorreram na Madeira (+13,1% nos proveitos totais e +13,8% nos de aposento) e no Alentejo (+10,3% e +10,5%, pela mesma ordem), enquanto o Centro apresentou os crescimentos mais modestos (+2,2% nos proveitos totais e +2,0% nos relativos a aposento).
As dormidas de residentes cresceram 4,1% em agosto para 3,8 milhões, enquanto as de não residentes recuaram 0,5% para 6,9 milhões.
Em agosto, entre os 10 principais mercados emissores em termos de dormidas, responsáveis por 78,9% do total de não residentes, destaca-se a liderança do mercado britânico (16,9%, apesar de redução de 1,2% em cadeia) e os crescimentos do norte-americano (9,8%) e canadiano (8,5%).
Ao mesmo tempo, os mercados italiano, dos Países Baixos e irlandês tiveram quebras respetivas de 6,9%, 5,7% e 4,6%.
O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) situou-se em 116,8 euros (+2,6%) e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 159,2 euros (+4,3%).