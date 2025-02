Proveitos do alojamento turístico sobem quase 14% em janeiro para 262 ME

Segundo o INE, os proveitos de aposento alcançaram os 188,9 milhões de euros, no primeiro mês do ano, um crescimento de 14,2% face ao mesmo período do ano passado, refletindo a "trajetória de aceleração" com que o setor do turismo começou 2025.

O alojamento turístico - que inclui hotelaria, alojamento local com 10 ou mais camas e turismo rural/de habitação - registou 1,6 milhões de hóspedes (+8,3%2) e 3,7 milhões de dormidas (+6,3%), no mês em análise.

As dormidas de residentes aumentaram 11,3%, depois de terem diminuído 0,2% em dezembro, atingindo 1,3 milhões.

Já as dos não residentes cresceram 3,8%, após terem aumentado 4,4% em dezembro, totalizando 2,4 milhões.

Entre os 10 principais mercados emissores, em janeiro, em termos de dormidas, destacou-se o polaco pelo maior aumento, de 16,6%.

O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) situou-se em 33,2 euros (+10%) e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 89,3 euros (+7,3%).