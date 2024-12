Proveitos totais do alojamento turístico sobem 10,6% até outubro

Segundo as estatísticas da atividade turística divulgadas hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o crescimento dos proveitos no acumulado de janeiro a outubro refletiu o acréscimo de 3,7% nas dormidas neste período, sendo que as dormidas de não residentes cresceram 4,8%, enquanto as de residentes registaram um crescimento inferior (+1,2%).

Considerando apenas o mês de outubro, registou-se um abrandamento do crescimento homólogo dos proveitos: os proveitos totais atingiram 644,1 milhões de euros e os de aposento ascenderam a 490,2 milhões de euros, refletindo crescimentos de, respetivamente, 9,9% e 10,7% (+11,8% e +12,4% em setembro, pela mesma ordem).