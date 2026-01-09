Província moçambicana recupera e produz três milhões de toneladas de alimentos
A província moçambicana de Sofala, no centro de Moçambique, produziu mais de três milhões de toneladas de produtos alimentares diversos durante a campanha agrícola 2024-2025, recuperando dos impactos das alterações climáticas, foi hoje anunciado.
"Na campanha 2024-2025 produzimos cerca de três milhões de culturas diversas, é um número bastante considerável, por isso estamos felizes, mas o trabalho não termina", disse o diretor provincial da Agricultura e Pescas em Sofala, António Sacamalua, citado pela comunicação social.
Na campanha anterior, a província, uma das mais ciclicamente afetadas pelos ciclones em Moçambique, falhou várias metas de produção agrícola, devido aos efeitos das alterações climáticas.
O responsável acredita que o processo de transferência das tecnologias e novas técnicas, através dos extensionistas contratados pelo Estado, pode contribuir significativamente para o aumento dos níveis de produtos.
António Sacamalua afirmou ainda que na primeira época da campanha de produção agrícola 2025-2026 a província espera produzir mais de três milhões de toneladas de produtos alimentares diversos.
Para o alcance da meta, disse, foram fornecidos aos produtores do setor familiar mais de 27 mil toneladas de sementes de cereais certificadas, hortaliças, feijões e tubérculos.
O responsável acrescentou que, em termos de sementes, no mesmo período, a província espera uma produção de cerca de sete mil toneladas e dispõe atualmente de mais de 400 tratores para assegurar a limpeza dos campos de produção agrícolas.