Próximo consórcio do Center for Responsible AI deverá ser na área da saúde - CEO

Paulo Dimas falava no Responsible AI Forum 2025, que está a decorrer na Fundação Champalimaud, em Lisboa.

O responsável adiantou que o novo consórcio será na área da saúde, "com cinco produtos, 12 parceiros" e "21 milhões de euros", mas ainda aguarda aprovação.

Não foram avançados quem são os parceiros do consórcio.

O atual consórcio, liderado pela Sword Health, termina em junho, referiu.

No próximo ano "vamos fazer este evento internacional", afirmou ainda o CEO do Center for Responsible AI.

No evento foram apresentados "demos" dos projetos que o atual consórcio está a desenvolver.