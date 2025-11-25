Próximo consórcio do Center for Responsible AI deverá ser na área da saúde - CEO
O presidente executivo (CEO) do Center for Responsible AI, Paulo Dimas, anunciou hoje que o novo consórcio da associação será na área da saúde, um investimento de 21 milhões de euros com cinco produtos e 12 parceiros.
Paulo Dimas falava no Responsible AI Forum 2025, que está a decorrer na Fundação Champalimaud, em Lisboa.
O responsável adiantou que o novo consórcio será na área da saúde, "com cinco produtos, 12 parceiros" e "21 milhões de euros", mas ainda aguarda aprovação.
Não foram avançados quem são os parceiros do consórcio.
O atual consórcio, liderado pela Sword Health, termina em junho, referiu.
No próximo ano "vamos fazer este evento internacional", afirmou ainda o CEO do Center for Responsible AI.
No evento foram apresentados "demos" dos projetos que o atual consórcio está a desenvolver.