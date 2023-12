PRR. Bruxelas desbloqueia 2.600 milhões de euros para Portugal, revela António Costa

Em Bruxelas, António Costa referiu que há ainda 3 metas por cumprir para que a totalidade dos 3 mil e 400 milhões de euros a fundo perdido cheguem a Portugal, o que deve acontecer nos próximos meses.





"A Comissão Europeia brevemente anunciará que aprovou o terceiro e quarto pedido de pagamento de Portugal, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Cerca de 2.600 milhões de euros que serão desbloqueados. A generalidade das medidas foram dadas como cumpridas e as três que não são dadas por cumpridas estão em vias de ser", disse António Costa aos jornalistas.





Mais pormenores no trabalho da correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andrea Neves.