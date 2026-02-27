PRR. Comissão Europeia desembolsa mais 1.100 milhões de euros para Portugal e total atinge 14.900 milhões de euros

"Portugal receberá 1,1 mil milhões de euros para impulsionar a transformação digital nos setores da saúde e da educação, modernizar a gestão das finanças públicas e melhorar a eficiência dos seus sistemas judicial e fiscal. O investimento financiará também medidas de combate à pobreza energética e de transição para uma indústria com baixas emissões de carbono", elenca o executivo comunitário em comunicado divulgado em Bruxelas.



Com o aval de Bruxelas agora dado ao pedido de pagamento de Lisboa, submetido em 23 de janeiro de 2026, o total de fundos desembolsados pela Comissão Europeia ao abrigo do PRR a Portugal atinge 14,9 mil milhões de euros.



O desembolso surge na sequência do parecer favorável do Comité Económico e Financeiro do Conselho, uma vez que os pagamentos ao abrigo do PRR são baseados no desempenho e dependem da execução dos planos nacionais.



"Tendo em vista o encerramento do mecanismo no final de 2026, os Estados-membros devem implementar todas as metas e objetivos pendentes até agosto de 2026 e apresentar os últimos pedidos de pagamento até ao final de setembro", pede ainda a Comissão Europeia na nota hoje divulgada.