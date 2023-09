PRR. Governo diz que reprogramação permitiu incluir aumento de custos de 19%

Questionada sobre os atrasos no PRR durante a conferência de imprensa na Presidência do Conselho de Ministros, a ministra da Presidência afirmou que o Governo se foi adaptando aos obstáculos e que o trabalho com a Comissão Europeia foi "muito intenso".



"Com esta aprovação, a Comissão Europeia reconhece a estratégia e a coerência do plano que o nosso país tinha apresentado e destaca mesmo o reforço de alguns elementos fundamentais que fazemos e que permitem assegurar que estamos no caminho certo de uma estratégia para um desenvolvimento sustentável do país", afirmou.



A ministra salienta ainda que a aprovação desta programação "vai permitir que possamos dar por concluídas as metas previstas no terceiro e quarto desembolso, o que significa que voltamos a encerrar o ano de 2023 tendo cumprido plenamente as metas previstas para este período".



Mariana Vieira da Silva adiantou que o Governo vai pedir o terceiro e quarto pedidos de desembolso do PRR "no dia seguinte" à aprovação da reprogramação do plano por parte do Ecofin, em outubro.



Mariana Vieira da Silva reiterou que a reprogramação trouxe mais dinheiro ao país.



"Com esta reprogramação, nós conseguimos incluir um aumento de custos de cerca de 19%. O resto da diferença destes 19% será suportado por verbas do Orçamento do Estado no valor de 1.300 milhões de euros distribuídos pelas várias componentes", explicou.