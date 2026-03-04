PRR. Pagamentos atingem 11.357 milhões de euros até fevereiro

Este valor corresponde a 51% do valor contratado e a 52% do aprovado, segundo o último relatório de monitorização do plano.

A execução do PRR está nos 61%.

Com os maiores valores recebidos estão as empresas (4.065 milhões de euros), as entidades públicas (2.370 milhões de euros) e as autarquias e áreas metropolitanas (1.654 milhões de euros).

As empresas públicas (1.235 milhões de euros) e as escolas (612 milhões de euros) fecham o `top cinco`.

Seguem-se as instituições do ensino superior (457 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (365 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (301 milhões de euros) e, por último, as famílias (297 milhões de euros).

Por sua vez, as aprovações de projetos somam 23.685 milhões de euros, mais 29 milhões de euros face ao valor anteriormente reportado.

Destacam-se também as empresas (7.266 milhões de euros), as entidades públicas (4.965 milhões de euros) e as autarquias e áreas metropolitanas (4.675 milhões de euros).

Em seguida aparecem as empresas públicas (2.812 milhões de euros), as instituições do ensino superior (997 milhões de euros), as escolas (987 milhões de euros) e as instituições da economia solidária e social (851 milhões de euros).

No fundo da tabela estão as instituições do sistema científico e tecnológico (726 milhões de euros) e as famílias (405 milhões de euros).

Até 25 de fevereiro, o PRR recebeu 445.039 candidaturas, sendo que 409.759 foram analisadas.

Já as candidaturas aprovadas estão em 315.115, mais 16.159.

Em 27 de fevereiro, a Comissão Europeia anunciou o pagamento de mais 1.100 milhões de euros a Portugal, no âmbito do PRR, elevando o total recebido para 14.900 milhões de euros.

"Portugal receberá 1,1 mil milhões de euros para impulsionar a transformação digital nos setores da saúde e da educação, modernizar a gestão das finanças públicas e melhorar a eficiência dos seus sistemas judicial e fiscal. O investimento financiará também medidas de combate à pobreza energética e de transição para uma indústria com baixas emissões de carbono", detalhou, em comunicado, Bruxelas.

O PRR pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.