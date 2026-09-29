PRR. Portugal submete último pedido de pagamento no valor de 4.672 milhões de euros

De acordo com o comunicado do ministério, a validação do 10.º pedido de pagamento pela Comissão Europeia permitirá a Portugal receber 4.672 milhões de euros (valor líquido de adiantamentos), completando a dotação global do PRR atribuída a Portugal, no valor de 21.905 milhões de euros.

"Concluímos a 100% todos os marcos e metas do PRR. São milhares de projetos que foram bem-sucedidos e que nos deixam orgulhosos", afirmou o ministro da Economia e Coesão Territorial, Castro Almeida, em comunicado.

Este último pedido de pagamento do PRR contempla marcos e metas ligadas a 92 investimentos e 4 reformas.

Com a submissão dos últimos 96 marcos e metas referentes ao 10.º pedido de pagamento, o ministério informa que Portugal cumpre a "totalidade dos 379 marcos e metas previstos no PRR, dando integral cumprimento aos compromissos assumidos no âmbito do Plano".

"O PRR foi o maior programa de investimento de sempre da Administração da República Portuguesa. Melhorou a vida de milhões de portugueses", asseverou o governante no comunicado.