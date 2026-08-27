Economia
PRR. Que marcas e investimentos o plano deixou em cinco anos de execução
O Plano de Recuperação e Resiliência conta já com cinco anos de obras e de investimentos. Dinheiro europeu que tinha como objetivo investir e recuperar áreas fundamentais para o desenvolvimento do país. O economista José Reis, especialista na execução de fundos europeus, considera que o PRR foi encarado como uma espécie de "saco de dinheiro".
Mas para este especialista este programa financeiro não foi transformador para Portugal e não deixa revitalizada a economia nacional.
Acredita contudo que o plano vai ser cumprido sem devolução de dinheiros a Bruxelas, mas à custa de alguns “malabarismos”. Um plano que oficialmente tem que estar executado até segunda-feira.
Nuno Amaral - RTP Antena 1