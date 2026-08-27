PRR. Que marcas e investimentos o plano deixou em cinco anos de execução

Nuno Amaral - RTP Antena 1





Mas para este especialista este programa financeiro não foi transformador para Portugal e não deixa revitalizada a economia nacional.Acredita contudo que o plano vai ser cumprido sem devolução de dinheiros a Bruxelas, mas à custa de alguns “malabarismos”. Um plano que oficialmente tem que estar executado até segunda-feira.