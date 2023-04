PS de Leiria diz que deslocalização do terminal rodoviário aumenta qualidade de vida

"A solução agora proposta representa um inestimável ganho em qualidade de vida na Av. Heróis de Angola, onde a solução que vier a ser implementada, no local da atual gare, terá de contemplar uma oferta adicional de estacionamento", adiantou o PS/Leiria num esclarecimento após um comunicado emitido na segunda-feira pela concelhia do PSD.

Para os socialistas, "igualmente incomparável é a melhoria ao nível da qualidade do ar e ruído que se registará na Av. Heróis de Angola, onde vivem e trabalham milhares de pessoas, retirando do centro da cidade centenas de autocarros e de veículos que diariamente se dirigem ao terminal, passando para uma zona com muito menor pressão e muito mais desafogada".

O novo terminal rodoviário pode vir a ser construído na zona desportiva, junto às piscinas municipais de Leiria, segundo um estudo pedido pela Câmara de Leiria (PS).

O estudo, apresentado em março, em reunião do executivo municipal, apontou três locais como possíveis hipóteses para a deslocalização do atual terminal rodoviário, que se encontra na Avenida Heróis de Angola, no centro da cidade, e cujo edifício está em processo de venda.

No entanto, indicou a zona desportiva como a hipótese mais favorável, uma vez que permitiria controlar o tráfego, mesmo com a realização de eventos junto à zona desportiva.

Na segunda-feira, o PSD/Leiria fez saber que "discorda liminarmente" da hipótese de deslocalizar o terminal rodoviário da cidade para a zona desportiva, local que considerou inadequado, "como também pelo facto de a proposta ser descontextualizada de um estudo mais abrangente, que englobe de uma forma integrada a mobilidade em Leiria".

De acordo com os sociais-democratas, "a cidade e o concelho devem ser pensados como um todo integrado, numa perspetiva estratégica e de futuro", e a urgência na libertação das instalações da Av. Heróis de Angola "não deve ser razão para que se tomem medidas avulso, só porque é a solução mais rápida e menos onerosa".

O PSD, que pediu "mais inteligência aos decisores políticos de hoje", lembrou que, "como argumento para o abandono do anterior projeto do pavilhão multiusos, a par do custo (...), esteve o facto de a sua construção implicar a supressão de 830 lugares de estacionamento na zona desportiva", questionando, entre outros aspetos, se "não é relevante o impacto que o terminal rodoviário acarretará em dias de mercado" ou de eventos.

No esclarecimento, a concelhia de Leiria do PS, cuja presidente é Anabela Graça, vereadora na Câmara, frisou que no estudo pedido pela autarquia "foram avaliadas diversas variáveis, como a proximidade ao centro da cidade e a importância do terminal para a dinamização do comércio tradicional e do mercado municipal, distância às escolas e serviços, tal como os usos do solo, acessibilidades e viabilidade económica".

"A localização junto às piscinas (...) tem sido considerada, nas reuniões com os diversos representantes das forças vivas da cidade, como a solução mais favorável, num modelo que não condicionará a realização de eventos como a Feira de Leiria e a atividade no estádio, devendo ser complementada com pontos de chegada e correspondência (paragens âncora) no centro da cidade e junto às escolas", explicaram os socialistas.

Sustentando ser "relevante o facto de esta localização representar um investimento muito inferior relativamente às restantes alternativas, por não ser necessário adquirir terrenos para a sua implantação", o PS/Leiria sublinhou ainda que "a solução será desenvolvida de forma a poder ser adaptada às necessidades que venham a surgir no futuro", nomeadamente a construção de uma estação da Linha de Alta Velocidade.

Por outro lado, a concelhia socialista sublinhou que "a perda de 90 lugares de estacionamento que esta solução representa não pode ser comparada com os 830 que o anterior projeto de pavilhão multiusos sacrificava", e, "quanto ao pedido de mais inteligência", o partido responde "com humildade e vontade de trabalhar em prol da população e do desenvolvimento de Leiria".