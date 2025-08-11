PS envia carta ao Governo com propostas para resolver crise na habitação
Foto: Pedro A. Pina - RTP
O líder do PS escreveu uma carta ao primeiro-ministro a defender um programa nacional de construção de casas a preços acessíveis. José Luís Carneiro pretende também que o Governo dê mais dinheiro às autarquias para resolver o problema da falta de alojamento.
Entre as várias medidas está a aposta na indústria da construção, mas também inovação com a implementação de casa feitas por módulos industriais.
Nesta carta os socialistas garantem estar disponíveis, para ajudar a resolver o desafio da habitação no país.
Propostas para a área da habitação sem quantificar quanto custa este plano.