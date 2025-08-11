PS envia carta ao Governo com propostas para resolver crise na habitação

Entre as várias medidas está a aposta na indústria da construção, mas também inovação com a implementação de casa feitas por módulos industriais.





Nesta carta os socialistas garantem estar disponíveis, para ajudar a resolver o desafio da habitação no país.





Propostas para a área da habitação sem quantificar quanto custa este plano.





Estas medidas vão ser apresentadas na Assembleia da Republica seja como projetos de lei ou propostas para o orçamento do próximo ano.