Em direto
Portugal em alerta. A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto

PS envia carta ao Governo com propostas para resolver crise na habitação

por Rosa Azevedo - Antena 1

Foto: Pedro A. Pina - RTP

O líder do PS escreveu uma carta ao primeiro-ministro a defender um programa nacional de construção de casas a preços acessíveis. José Luís Carneiro pretende também que o Governo dê mais dinheiro às autarquias para resolver o problema da falta de alojamento.

VER MAIS
Entre as várias medidas está a aposta na indústria da construção, mas também inovação com a implementação de casa feitas por módulos industriais.

Nesta carta os socialistas garantem estar disponíveis, para ajudar a resolver o desafio da habitação no país.

Propostas para a área da habitação sem quantificar quanto custa este plano.

Estas medidas vão ser apresentadas na Assembleia da Republica seja como projetos de lei ou propostas para o orçamento do próximo ano.

PUB
PUB