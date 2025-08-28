PS exige abertura imediata do troço suburbano até Serpins do Metro Mondego

"Exigimos a abertura imediata do troço até Serpins, respondendo assim às necessidades reais das populações que foram as primeiras e mais prejudicadas com a desativação do Ramal da Lousã e que continuam a aguardar por uma solução definitiva", afirmaram os socialistas, em comunicado enviado à agência Lusa.

"Exigimos que esta pressa em cortar uma fita no troço urbano não implique um único dia de atraso nos compromissos assumidos quanto à abertura do troço suburbano".

Dizendo estranhar a abertura do Metro Mondego apenas em Coimbra, na sequência de um anúncio governamental nesse sentido, as duas comissões políticas exigem ainda uma "explicação cabal" às populações daqueles dois concelhos do interior do distrito de Coimbra, lembrando que o antigo ramal ferroviário "servia, acima de tudo, as populações de Miranda do Corvo e da Lousã".

"Foram estes dois concelhos, através das suas autarquias, instituições e comunidades, os principais reivindicadores deste projeto, lutando durante décadas pela sua execução. É precisamente aqui que se concentra a população que mais depende deste meio de transporte público para aceder a Coimbra e para se deslocar diariamente", alegaram.

"Estranhamos, por isso, que o Governo do PSD tenha escolhido anunciar de forma surpreendente a abertura apenas do troço urbano, sem qualquer consideração pela urgência das populações da Lousã e de Miranda do Corvo, que aguardam há demasiado tempo uma resposta", adiantaram.

Na nota, as comissões políticas socialistas observam que aquelas duas Câmaras Municipais, lideradas pelo PS, têm estado na `linha da frente` da luta pelo Metro Mondego, "defendendo com seriedade e persistência os interesses das suas populações".

"É tempo de o Governo assumir a mesma responsabilidade, agir de forma consequente e não prejudicar estes concelhos apenas por serem de uma cor política diferente", acusaram.

O Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) vai começar a funcionar a partir de sexta-feira, numa primeira fase limitada a um percurso de cinco quilómetros na cidade de Coimbra, de forma gratuita, anunciou na quarta-feira o Governo.

O SMM, sistema de autocarros elétricos articulados a circular em via dedicada, vai arrancar com uma operação preliminar gratuita entre a Portagem e o Vale das Flores, na cidade de Coimbra, afirmou o Ministério das Infraestruturas e Habitação (MIH), em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O percurso de cerca de cinco quilómetros e que abrange dez estações da cidade será gratuito até à abertura do troço até Serpins, no concelho da Lousã, "prevista até ao final do ano", esclareceu o ministério, sem apontar uma data concreta para o funcionamento do traçado que passa também pelo concelho de Miranda do Corvo.

A entrada em funcionamento surge depois de várias demonstrações gratuitas nos três concelhos abrangidos pelo SMM, promovidas este mês pela Metro Mondego, entidade que assegura o serviço.

De acordo com nota de imprensa também enviada hoje pela Metro Mondego, a operação na sexta-feira inicia-se às 10:00 e prolonga-se até às 18:00.

A partir de sábado e até a exploração comercial plena até Serpins estar a funcionar, a operação no troço urbano entre a Portagem e Vale das Flores vai decorrer diariamente entre as 08:00 e as 20:00, incluindo aos fins de semana.