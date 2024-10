Sem revelar o sentido de voto no Orçamento do Estado, o Partido Socialista lembra o presidente da República de que um Orçamento chumbado não implica marcar eleições.

António Mendonça Mendes esteve no É ou Não É, na RTP, e disse que o Governo devia estar mais preocupado com a execução do PRR do que com a descida do IRC.