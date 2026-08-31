PS pede audição com urgência do ministro da Economia sobre execução do PRR

Com o Governo a anunciar que o país cumpriu a totalidade dos marcos e metas previstos no Plano de Recuperação e Resiliência, o PS defende que ainda há muito por cumprir no terreno.

O grupo parlamentar do PS argumenta, a propósito da declaração do ministro Castro Almeida de que "o PRR está totalmente concluído", que é preciso "distinguir o cumprimento dos marcos e metas" do plano, "condição para os desembolsos da Comissão Europeia", da "execução financeira, material e operacional dos investimentos que integram o PRR".





Para o PS, "sem colocar em causa o cumprimento dos compromissos europeus constantes da versão final do PRR, importa igualmente avaliar o impacto dessas alterações na ambição e nos resultados materiais inicialmente associados ao plano".







O partido quer, por isso, chamar ao Parlamento o ministro da Economia e Coesão Territorial, bem como a Estrutura de Missão Recuperar Portugal e a Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR.Ouvido pela rádio pública, o socialista Nuno Fazenda considera que o plano está longe de estar concluído e que há ainda muito por esclarecer.Os socialistas mostram particular preocupação com os atrasos registados no setor social e também aqui querem ouvir um conjunto de entidades.O requerimento para ouvir com carácter de urgência o ministro Manuel Castro Almeida,bem como outras entidades, já deu entrada no Parlamento.Nuno Fazenda diz que para os promotores que ainda aguardam pagamentos, o PRR não acabou e defende que é necessária total transparência neste processo.