PS pede relatório sobre profissões de desgaste rápido e audições de dois governantes

Segundo um requerimento do grupo parlamentar do PS, ao qual a agência Lusa teve hoje acesso, o tema do desgaste ra´pido tem ganhado "prepondera^ncia no debate pu´blico" e durante a governação socialista foi criado um grupo de trabalho com diferentes servic¸os pu´blicos.

"Atrave´s de noti´cias na comunicac¸a~o social, soube-se que os parceiros sociais ja´ teriam recebido do Governo um documento no a^mbito da atividade desse grupo de trabalho", refere-se, no documento.

O PS quer que o Governo disponibilize o relato´rio desenvolvido pelo grupo de trabalho que está a estudar as profisso~es de desgaste ra´pido.

Os socialistas pedem ainda a audic¸a~o do secreta´rio de Estado Adjunto e do Trabalho, Adriano Rafael Moreira, e da secreta´ria de Estado da Seguranc¸a Social, Susana Filipa Lima sobre este relato´rio.

O objetivo do PS com estas audições é também saber quais "as intenc¸o~es, prioridades e calenda´rio do Governo no trabalho futuro acerca das profisso~es de desgaste ra´pido".

"Chegados a julho, na~o ha´ evide^ncia de que este relato´rio esteja conclui´do ou de que seja do conhecimento dos parceiros sociais, sendo apenas ocasionalmente referido em termos pu´blicos o relato´rio interme´dio anteriormente apresentado aos parceiros, como sucedeu ainda ha´ poucos dias num debate parlamentar, mas sem noti´cias de evoluc¸a~o posterior", pode ler-se ainda.

O PS garante que vai continuar a acompanhar este tema "com todo o sentido de responsabilidade, reconhecendo a importa^ncia e a delicadeza do tema e as implicac¸o~es que ele tem".

"Importa, por isso, acompanhar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido e conhecer, na ause^ncia de um resultado definitivo, as concluso~es ja´ existentes do referido grupo de trabalho no relato´rio preliminar cuja existe^ncia tem sido referida", justificam.

Para os socialistas, "este tema tem de ser visto de forma transversal e integrada, dando coere^ncia a um enquadramento que ja´ hoje existe para algumas atividades, mas de forma dispersa e casui´stica".