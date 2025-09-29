PS quer eliminar prazos para reagrupamento de menores, cônjuge e pessoas dependentes

Estas propostas foram apresentadas hoje em conferência de imprensa pelo vice-presidente da bancada do PS Pedro Delgado Alves, na véspera de o parlamento debater e votar na generalidade, na especialidade e final global as alterações avançadas pelo PSD e CDS para a reapreciação da lei de estrangeiros.

Um decreto proveniente do Governo que foi chumbado pelo Tribunal Constitucional em agosto passado e, em relação ao qual, Pedro Delgado Alves disse que o PS está disponível para "o melhorar" de forma "construtiva, em diálogo", respondendo de forma "mais robusta" às questões de constitucionalidade.

Mas, perante os jornalistas, o vice-presidente da bancada socialista fez questão de frisar que as questões com a lei de estrangeiros não são apenas de constitucionalidade, mas, também, do ponto de vista de "evitar prejuízos" para a economia portuguesa e de criar "canais seguros" ao nível das migrações.

Na conferência de imprensa, Pedro Delgado Alves não estabeleceu qualquer "linha vermelha" para que possa haver um entendimento que permita ao PS abster-se, pelo menos.

E também admitiu que o diploma do PSD/CDS, tal como se encontra redigido, poderá responder às normas chumbadas pelo Tribunal Constitucional em agosto passado. "Mas há outros erros", advertiu.