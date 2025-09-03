PS quer Governo no Parlamento a explicar se prestações sociais não contributivas vão ser tributadas

O PS quer chamar ao Parlamento com carácter de urgência o ministro das Finanças e a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para saber se as prestações sociais não contributivas vão ser tributadas em sede de IRS.

Em causa, refere o partido, estão apoios atribuídos a cuidadores informais ou a pessoas em situação de dependência



Miguel Costa Matos, deputado socialista, acusa o Governo de dar com uma mão e tirar com outra e exige um esclarecimento cabal das intenções do executivo. Declarações feitas na Assembleia da República.



O PS diz que dirigiu várias perguntas ao Governo sobre esta matéria, sem resposta quer por isso ouvir, no Parlamento, os ministros Joaquim Miranda Sarmento e Maria do Rosário Palma Ramalho.