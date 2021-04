PS quer teletrabalho negociado entre patrões e trabalhadores

O PS quer que o teletrabalho seja por acordo entre o trabalhar e o empregador, mas no caso de o patrão não aceitar terá de o justificar por escrito. Os socialistas recusam, no entanto, impor às entidades patronais o pagamento de gastos com água, energia ou telecomunicações, ao contrários das propostas do PCP e do Bloco de Esquerda.